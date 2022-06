L’indiscrezione: panchina Pisa, contatto con De Rossi ma nessun accordo. Oggi tocca a Corini

Quanti nomi sono stati fatti per la panchina del Pisa? Tanti, troppi. Ma due cose sono sicure: D’Angelo aveva già rotto alla fine della scorsa settimana, come già raccontato, e il divorzio è arrivato. Resiste la candidatura di De Rossi, come segnalato, che dopo aver sfiorato il Cagliari (scavalcato da Liverani in volata) ha avuto già due colloqui. Ma i contatti della giornata di ieri non hanno portato agli accordi: anzi, almeno oggi le parti sono lontane. In giornata toccherà a Corini che potrebbe scavalcare la concorrenza e che ieri ha salutato il Brescia.

Foto: Sito Figc