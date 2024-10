Sabato scorso vi avevamo raccontato che la partita contro il Gubbio sarebbe stata probabilmente decisiva per la panchina di Mirko Cudini. La sconfitta del Pineto dovrebbe portare a una svolta, vi avevamo parlato di un’ipotesi Gaetano Fontana ma sono in chiara e decisa risalita le quotazioni di Daniele Amaolo. Quest’ultimo potrebbe essere richiamato dal club che in passato lo ha visto protagonista in diverse occasioni.