L’indiscrezione: panchina Pineto, in pole c’è Menichini

Il Pineto sta programmando la prossima stagione, cambieranno diverse cose. C’è un nome in pole per la panchina, stiamo parlando di Leonardo Menichini che potrebbe mettere la sua esperienza al servizio del club abruzzese. A Menichini è scattato il rinnovo automatico dopo la salvezza con la Turris, ma la sua conferma non è scontata dopo i concreti sondaggi del Pineto.

Foto: Instagram Turris