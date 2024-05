L’indiscrezione: panchina Pineto, Cudini ha scavalcato Menichini

Leonardo Menichini è stato, come raccontato, il candidato principale per la panchina del Pineto. Al netto di goffe smentite di improvvisatori del mestiere, possiamo aggiungere che l’accordo si è complicato al momento degli accordi contrattuali: Menichini aveva già un anno con la Turris, ha chiesto un biennale e non ci sono stati accordi. E così è andato in pole Mirko Cudini che potrebbe firmare anche per un anno, ma in questo caso l’aspetto contrattuale non sarebbe un problema. A lungo è stato in lizza anche Roberto Beni per una conferma, ma adesso l’orientamento è su Cudini.

Foto: Instagram personale