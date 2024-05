L’indiscrezione: panchina Pescara, in lizza anche Andrea Dossena

Il Pescara non ha scelto l’allenatore per il futuro, ma sta esaminando diversi profili. Tra gli altri, piace quello di Andrea Dossena che è stato recente protagonista con la Pro Vercelli e che sta valutando diverse proposte. C’è anche il Pescara che ha inserito Dossena in una ristretta lista di candidati.

Foto: instagram Pro Vercelli