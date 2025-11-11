L’indiscrezione: panchina Pescara, in arrivo Gorgone (svolta di ieri sera)

11/11/2025 | 11:32:12

Il Pescara ha scelto Giorgio Gorgone per la panchina e nelle prossime ore ufficializzerà la scelta. Confermato quanto vi abbiamo anticipato nella serata di ieri quando avevamo dato Gorgone in vantaggio su Francesco Modesto. Dal tardo pomeriggio il Pescara si era concentrato su due allenatori e poi ha scelto Gorgone, già nella serata di lunedì non c’era ballottaggio e la scelta era stata impostata. Adesso si aspettano soltanto i passaggi formali e gli annunci: Gorgone è stato un centrocampista del Pescara, ha guidato la Lucchese nella scorsa stagione e adesso si prepara a un’importante esperienza in Serie B dopo essere stato vice in qualche occasione. Pronto un contratto fino al prossimo giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza, il Pescara ora annuncerà l’esonero di Vivarini.

Foto: Instagram Lucchese