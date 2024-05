L’indiscrezione: panchina Palermo, Paolo Zanetti è un nome da seguire

Il Palermo non ce l’ha fatta, eliminato in semifinale dal Venezia. Ora è tempo di pensare al futuro e di ripartire da un altro allenatore, malgrado il Palermo avesse ereditato dal Bari il contratto di Mignani in scadenza nel 2024. Un nome da seguire è quello di Paolo Zanetti che ha voglia di ripartire dopo le esperienze di Venezia ed Empoli e che ha dimostrato di essere un valore aggiunto per la categoria. Ci sono un altro paio di candidati che il Palermo sta valutando, ma Zanetti è un nome forte in lista.

Foto: twitter Empoli