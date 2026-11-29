L’indiscrezione: panchina Padova, c’è Calabro a forte rischio. Gli scenari

29/11/2026 | 17:11:08

L’ennesimo stop a Modena può costare caro ad Antonio Calabro, allenatore del Padova. Il tecnico era già a forte rischio diverse settimane fa, poi il blitz di Avellino gli aveva permesso di salvare il posto. Adesso la crisi è totale e il club (che ha imposto il silenzio stampa) farà alcune valutazioni. In tribuna a Modena c’era Davide Ballardini ma solo per un aggiornamento professionale programmato da tempo, nessun collegamento al Padova. Il club sta valutando, in una possibile mini lista, anche Andrea Sottil, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Sito Padova