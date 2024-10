L’indiscrezione: panchina Latina, domani incontro con Maiuri

Vincenzo Maiuri è sempre un candidato per la panchina del Latina dopo l’esonero di Padalino. Al punto che domani ci sarà un incontro con la proprietà per arrivare a una soluzione, il club vuole fare di tutto per accontentarlo. Ci sono problemi sia sulla durata del contratto (Maiuri chiede un biennale) sia sugli ammonumenti da corrispondere allo staff. Ma l’incontro programmato per domani può essere l’anticamera per arrivare a un accordo.

Foto: logo Latina