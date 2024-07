Il Latina non ha digerito il comportamento di Gaetano Fontana, che aveva aperto alla Salernitana (senza poi trovare accordo) malgrado fosse sotto contratto, e ha deciso di cambiare allenatore. Tra i vari candidati, vanno tenute in considerazione le chance di Pasquale Padalino, nelle ultimissime ore ci sono stati contatti approfonditi in attesa di una decisione definitiva.

