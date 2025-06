L’indiscrezione: panchina Inter, le ultime su Fabregas (e dintorni)

04/06/2025 | 00:15:44

Cesc Fabregas resta la prima scelta per la panchina dell’Inter. Le altre, con tutto il rispetto, sarebbe alternative. Non inseriamo Roberto De Zerbi che fin qui mai è stato contattato. Inter e Como stanno parlando, non è un problema economico (l’Inter offrirebbe un biennale da 4 milioni a salire più bonus e premio alla firma), ma di congiunture che trovino accordo tra tutte e tre le parti. Si andrà avanti ma non a oltranza perché l’Inter ha fretta. Il Como è una proprietà ricca che dà garanzie tecniche, le stesse che chiede Fabregas e si continuerà a dialogare. Chivu che non ha ancora firmato il rinnovo con Parma e Vieira (che può liberarsi dal Genoa dietro il pagamento di una clausola) sono le uniche soluzioni restanti, con tutte le eventuali conseguenze del caso. E, ripetiamo, con tutto il rispetto… A titolo di cronaca aggiungiamo che ieri è stato proposto Farioli.

Foto: instagram como