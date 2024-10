Il Pineto non sta vivendo un bel momento, al punto che il prossimo impegno (domani in casa contro il Gubbio) potrebbe portare un ribaltone in panchina. La posizione di Mirko Cudini è a rischio, serve un risultato che permetta di sbloccarsi. Sullo sfondo c’è Gaetano Fontana, possibile soluzione se il Pineto fosse costretto a cambiare allenatore.