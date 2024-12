L’indiscrezione: panchina Gubbio, a rischio Taurino. In lizza anche Capuano

La trasferta in casa del Milan Futuro (domenica, ore 12,30) sarà fondamentale per il futuro dell’allenatore Roberto Taurino. Un’altra sconfitta potrebbe essere fatale per il tecnico, all’interno di un periodo negativo condizionato da troppi infortuni ma anche da risultati negativi (sei punti nelle ultime otto partite). Il club umbro ovviamente smentirà, ma è già partito un giro di orizzonte con tre-quattro profili valutati: due nomi in evidenza sono quelli di Eziolino Capuano e Gaetano Fontana, ma non sono gli unici (sondati anche Cangelosi e Leo Colucci). Adesso serve fare risultato nella prossima partita contro il Milan Futuro a Solbiate Arno, altrimenti sarà difficile evitare la svolta.