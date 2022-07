Il Giarre ha un progetto molto ambizioso in Serie D. Il presidente Mancini ha affidato a Danilo Pagni la poltrona di direttore sportivo e ora cerca un allenatore di spessore. All’ora di pranzo ci sarà un incontro con Massimo Costantino, ex Lamezia, Torres e Messina, è lui il primo nome per la panchina.