L’indiscrezione: panchina Frosinone, dubbi sul ritorno di Vivarini. Avanza Bianco

Il Frosinone ha esonerato Greco dopo un rendimento insufficiente e sta per scegliere il sostituto. Nelle ultime ore è stato valutato il ritorno di Vincenzo Vivarini, ancora sotto contratto con il club, ma è una candidatura che non convince troppo. E per questo motivo il Frosinone sta stringendo i contatti con Paolo Bianco che aveva cercato la scorsa estate prima di virare proprio su Vivarini. Il Frosinone ha fretta, gli accordi con Bianco potrebbe essere concretizzati nelle prossime ore.

Foto: sito Frosinone