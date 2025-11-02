L’indiscrezione: panchina Fiorentina, no stop per la fine del rapporto con Pioli. Su Vanoli…

La Fiorentina sta lavorando per risolvere il contratto con Stefano Pioli, poco fa c’è stata una conference call con la proprietà per arrivare alla soluzione definitiva. Ormai è un rapporto senza profondità, non soltanto per i risultati che non sono arrivati (un disastro), ma anche per i rapporti ormai deteriorati con la squadra, un dialogo difficile da subito. Soltanto quando sarà tutto a posto, il club viola penserà al sostituto anche se inevitabilmente i primi contatti ci sono stati. Quelli con Paolo Vanoli, per esempio, non hanno fatto scoccare la scintilla. Vedremo se ci saranno ripensamenti o nuovi approfondimenti, ma oggi la situazione è questa. Vanoli è un candidato per il Genoa, primo nome sondato come anticipato due giorni fa. Alla Fiorentina è stato proposto Daniele De Rossi che oggi ha incontrato il Genoa. E Galloppa resta una soluzione temporanea di emergenza se non si trovasse una totale quadratura con il nuovo allenatore nelle prossime ore. Intanto, la priorità resta sempre quella di arrivare alla soluzione definitiva con Pioli, trovando tutti gli accordi contrattuali.

