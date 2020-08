L’Empoli si è congedato da Pasquale Marino, atteso dalla Spal. In pole per la successione c’è Alessio Dionisi, come anticipato martedì sera. Dionisi lascerà quasi sicuramente il Venezia, l’Empoli ha scelto anche se l’allenatore sta valutando altre proposte. Non sono al momento previsti scossoni per la poltrona di direttore sportivo, anche se la gestione di Accardi ha convinto poco.

Foto: zimbio