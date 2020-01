Sarà William Viali il nuovo allenatore del Cesena. Svolta pochi minuti fa, incontro per la firma. Una soluzione a sorpresa rispetto alle altre piste prospettate (non da noi) per raccogliere l’eredità dell’esonerato Modesto. Viali ha alle spalle diverse esperienze in Serie C, ripartirà da Cesena.

Foto: sito ufficiale Novara