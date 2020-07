Il Catanzaro ha messo Antonio Calabro in cima alla lista per la panchina, ma per il momento la Viterbese non sembra intenzionata a lasciarlo andare. Vedremo se la situazione cambierà in questo weekend, ma per il momento è tutto bloccato. Resta dunque più che mai attuale la candidatura di Raffaele, reduce da una buona stagione a Potenza, che proprio ieri ha incontrato il Catanzaro.

Foto: Logo Viterbese