L’indiscrezione: panchina Catania, le ultime. Con Gautieri…

Carmine Gautieri resta sempre un candidato per la panchina del Catania dopo l’esonero di Sottil. C’è stata anche un’apertura del club sulla durata contrattuale (giugno 2020) esattamente come chiede l’allenatore, ma sulle cifre e sullo staff non ci sono le intese definitive. Almeno così fino alla tarda serata, in attesa di ulteriori sviluppi. In giornata il Catania ha fatto dei sondaggi sia con Pochesci che con Novellino, che accetterebbero un impegno di sei mesi, mentre Gautieri aspettava il via libera e il contratto da firmare per preparare il viaggio in Sicilia. Ma le condizioni non si sono ancora verificate, quindi bisogna restare in attesa.