L’indiscrezione: panchina Casertana, pausa di riflessione. Gli scenari

La Casertana non ha ancora sciolto il dilemma allenatore. Nella notte, come raccontato, aveva avviato contatti approfonditi con Fabio Gallo, un profilo che continua a piacere molto. Lunedì scorso vi avevamo parlato di Pochesci e Capuano, ci sono stati ulteriori sondaggi. L’unico fuori dai giochi oggi è Marcolini per motivi personali. Fontana continua ad andare avanti da separato in casa, la conferma è data dagli allenatori contattati nelle ultime ore, e può ancora succedere di tutto. La società continua con la pausa di riflessione, la svolta – in un senso o in un altro – può arrivare tra stasera e domani. Non possiamo escludere che Fontana vada in panchina sabato contro la Paganese, un’altra ipotesi porta alla promozione momentanea del vice Esposito.