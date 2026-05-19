L’indiscrezione: panchina Avellino, piace D’Angelo. E ci sono altri due nomi

19/05/2026 | 11:12:58

Dopo la fine del rapporto con Ballardini, l’Avellino si è messo subito alla ricerca del nuovo allenatore. Una selezione è stata già fatta, il nome di Luca D’Angelo è da seguire con attenzione non fosse altro perché l’Avellino lo aveva corteggiato dopo la fine del rapporto con Biancolino. Ma lo Spezia non lo aveva liberato, poi lo avrebbe richiamato senza riuscire ad evitare una retrocessione arrivata non per colpa di D’Angelo. Ci sono altri due nomi in lista per il club irpino, quelli di Mignani (ex Cesena) e Dionisi (ultime esperienze a Empoli e Palermo), e vanno seguiti. Proposto Nesta che non convince completamente, l’Avellino cerca una guida sicura per ribadire le ambizioni nel campionato di Serie B.

Foto: sito Spezia