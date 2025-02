L’Arezzo sta per scegliere il nuovo allenatore dopo l’esonero di Emanuele Troise e lo ha ormai individuato in Cristian Bucchi. Gli accordi sono stati impostati nelle ultime ore, c’è un accordo di massima fino al 30 giugno 2027, quindi due anni e mezzo. In questi minuti gli ultimi dettagli, in modo tale che già nella giornata di domani Bucchi potrà raggiungere il club toscano.

FOTO: Twitter Ascoli