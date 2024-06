Dopo la splendida promozione in Serie C, l’Altamura sta per scegliere il nuovo allenatore. C’erano stati contatti sia con Ivan Tisci che con Maiuri, ma proprio in serata la candidatura di Daniele Di Donato sta avendo il sopravvento su tutte le altre opzioni. Di Donato è reduce da un’esperienza a Latina, ora può ripartire da Altamura.

