L’indiscrezione: Palombi-Alessandria, affare in dirittura

Simone Palombi all’Alessandria, affare in dirittura. Confermiamo quanto abbiamo raccontato ieri sera, notizia ripresa da un sito che si occupa del mercato Lazio (ovviamente senza citare la fonte) e interpretata in modo diverso. Nel senso che la confusione fatta per l’attaccante non ha motivo di esistere, è il nuovo che avanza. Ci spieghiamo: Palombi ha avuto almeno altre tre offerte dalla Serie B, ma il progetto dell’Alessandria l’ha convinto di più. Semplicemente questo, senza chissà quali chiavi di lettura. E ora, con il placet della Lazio, siamo vicini alla definizione.

Foto: Twitter Ternana