Non ci sono accordi per il trasferimento alla Casertana di Raffaele Palladino. In giornata c’è stato un incontro, ma le parti non hanno raggiunto l’intesa. Vedremo se la fumata nera sarà definitiva o se ci saranno margini per riaprire la trattativa per l’arrivo dell’attaccante ex Juve e Genoa attualmente svincolato.

Foto: Genoa sito ufficiale