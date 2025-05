L’indiscrezione: Palladino a Firenze mai in discussione dopo il rinnovo

26/05/2025 | 23:15:16

Domani ci sarà la conferenza di fine stagione a Firenze, parleranno Rocco Commisso (in collegamento), il dg Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè. Una cosa va chiarita: dal rinnovo di Palladino fino al 2027, annunciato alla vigilia della sfida Conference contro il Betis Siviglia, il futuro dell’allenatore non è stato in discussione. Nel senso che c’è stata unità di intenti, senza alcun tipo di ombre. Chiaramente si analizzerà cosa è andato e cosa no, ci saranno mosse sul mercato, ma senza alcun tipo di dubbio e di ulteriore riflessione. La mossa prima del Betis non era una scorciatoia per dare fiducia alla vigilia di una partita importante, ma un segnale di definitiva consapevolezza.

Foto: Instagram Palladino