L’indiscrezione: Palestra, sempre più Inter. Un altro vertice per chiudere

18/06/2026 | 23:25:27

Marco Palestra e l’Inter da stamattina sono davvero potenziali promessi sposi. Vale quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva: la proposta all’Atalanta è di 45 milioni più 5 milioni di bonus facili da raggiungere. Li chiamano “bonus scontati” perché è come se fossero già in tasca del club che sta per cedere un calciatore. Il vertice, dopo vari contatti, non ha fatto che confermare due concetti: a) Palestra sta pensando solo all’Inter, al netto di potenziali interessi di club inglesi (Manchester City in testa); b) il feeling tra l’Atalanta e i nerazzurri milanesi è consolidato. In più occasioni Marotta ha ritenuto “giusta” con dichiarazioni ufficiali la valutazione data a Palestra, quindi – contrariamente alla vicenda Lookman – siamo sulla strada di una condivisione. Cosa manca adesso? Avendo l’Atalanta chiesto 50 garantiti più bonus, serve inserire qualche altro bonus oppure una minima percentuale sulla eventuale futura vendita del classe 2005. Al prossimo giro si può chiudere, una cosa è sicura e va ribadita: Palestra e l’Inter sono potenziali promessi sposi.

Foto: sito Cagliari