L’indiscrezione: Palestra proposto a Cagliari e Parma

20/08/2025 | 23:53:40

Marco Palestra potrebbe lasciare l’Atalanta per andare a giocare con maggiore continuità. Il terzino classe 2005 è stato proposto al Cagliari, che insegue un sostituto di Zortea, e al Parma. I rossoblù vorrebbero uno specialista più esperto, ci penseranno. Il Parma per ora è concentrato sul reparto offensivo dopo gli ultimi contrattempi. La richiesta dell’Atalanta è di un paio di milioni per il prestito.

Foto: Instagram Palestra