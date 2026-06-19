L’indiscrezione: Palestra-Inter, gli accordi sull’ingaggio

19/06/2026 | 23:45:43

Marco Palestra è un promesso sposo dell’Inter e questo lo sappiamo. I contatti saranno vivi anche in questo weekend, la deadline è quella di chiudere tutti gli accordi entro la prossima settimana. Nel frattempo l’Inter ha raggiunto gli accordi relativi all’ingaggio, contratto quinquennale: si dovrebbe partire da una cifra di 2 milioni a stagione o leggermente superiore a salire, con ricchi bonus e reciproca soddisfazione. La blindatura in questo senso c’è da tempo, il resto arriverà.

Foto: Instagram Cagliari