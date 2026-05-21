L’indiscrezione: Palermo, valutato anche Vagnati per il futuro

21/05/2026 | 13:15:45

Davide Vagnati può rientrare in pista dopo la non buon esperienza con il Torino. Ci sono alcune opzioni in Serie B, possiamo aggiungere che Vagnati può diventare un candidato per il Palermo, è stato proposto e per ora siamo fermi qui, vedremo gli sviluppi. Non è l’unico, ma è dentro una lista. Tutto questo perché la parentesi Osti non ha convinto, a maggior ragione dopo la delusione di ieri e l’eliminazione nella semifinale dei playoff di Serie B. Vedremo la decisione definitiva su Osti. Adesso è normale che il gruppo City dovrà modificare più di qualcosa dopo risultati non all’altezza.

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