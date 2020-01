L’indiscrezione: Palermo, ultimi dettagli per l’arrivo di Floriano

Roberto Floriano ha detto sì al Palermo. E in queste ore il club rosanero sta lavorando per definire gli ultimi dettagli relativi all’attaccante classe 1986 in uscita dal Bari. Un colpo di assoluto spessore per le ambizioni rosanero, considerato che Floriano aveva altre richieste da molte squadre di C. Ma la possibilità di ripartire da Palermo ha fatto la differenza, ora bisogna solo definire gli ultimi passaggi.

Foto: Instagram giocatore