Il Palermo ha chiuso anche il colpo Jeremie Broh. Il centrocampista classe ’97 è arrivato in Sicilia per gli ultimi adempimenti burocratici. Formatosi nelle giovanili di Parma e Sassuolo, nelle ultime due stagioni Broh ha collezionato 35 presenze in Serie B con le maglie di Padova e Cosenza.

Foto: rosanerolive.it