L’indiscrezione: Palermo-Dionisi, non c’è più fiducia. Gli scenari. E a Brescia…

La fiducia tra il Palermo e Alessio Dionisi non c’è più. E non stiamo parlando della fiducia della tifoseria, quella ormai da un pezzo è ai titoli di coda. Anche la società ha ormai preso le distanze, malgrado un contratto lungo e oneroso, dopo averlo difeso in più circostanze. Ma dopo il clamoroso epilogo contro la Cremonese non è più così, il club ha sondato diversi profili in attesa di una decisione definitiva, se Dionisi restasse sarebbe – con l’aria che tira – una forzatura. Non ci risultano contatti fin qui con Liverani, ma tutto può cambiare, mentre sono stati sondati Gianni De Biasi e un altro paio di profili. A Brescia fiducia sotto i minimi anche per Maran che per ora resiste soltanto perché gran parte della squadra è dalla sua parte. Com’è noto, Cellino cambia idea sempre e comunque, aveva e magari sta ancora pensando al ritorno di Marroccu anche se le sue dichiarazioni più recenti sottolineano il desiderio di passare la mano. Un film già visto…

Foto: Instagram Palermo