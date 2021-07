Pietro Cianci al Palermo resta una trattativa in salita. Il club rosanero ci ha provato nelle ultime ore, con la disponibilità del Teramo, ma le difficoltà sono tante. Per il momento non si sblocca e non è detto accada. Il Palermo resta in attesa sia per Lanini del Parma che per Brunori della Juventus Under 23, ma per il momento entrambi aspettano proposte dalla Serie B.

Foto: Instagram Cianci