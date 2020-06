L’indiscrezione: Pagni, svolta Taranto. Accordo per un triennale

Danilo Pagni ripartirà da Taranto. Ve ne avevamo parlato ieri, con la possibilità di un inserimento da parte del Trapani, alle prese comunque con una complicata situazione societaria. E così il direttore sportivo ha ritenuto opportuno non aspettare, l’accordo con il Taranto è stato raggiunto poco fa, si tratta di un triennale. Ulteriore conferma delle ambizioni di un club relegato in Serie D e che spera sempre in un ripescaggio.