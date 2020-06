L’indiscrezione: Pagni, contatti con il Trapani per la poltrona di ds. E il Taranto…

Dopo la doppia esperienza del passato (Ternana, con clamorosa salvezza in B, e Milan) Danilo Pagni può tornare in azione. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Trapani per la poltrona di direttore sportivo, sarebbe un ritorno in coppia con Mangiarano dopo le esperienze del passato. Per la verità il Trapani è al lavoro, vuole rafforzare l’assetto societario dopo le ultime vicende, ma non si esclude che Pagni possa entrare in azione anche per le ultime giornate di campionato, ne mancano dieci e il Trapani confida ancora di salvarsi. Pagni ha avuto contatti anche con il presidente Giove che pensa al Taranto del futuro, ma in questo momento l’ipotesi Trapani ha la precedenza a livello temporale e ci sono margini per un’intesa.