L’indiscrezione: Pagliai protagonista a Picerno, ci pensano Modena e Spezia

Gabriele Pagliai è stato uno dei protagonisti a Picerno nelle ultime due stagioni. Esterno basso a destra classe 2002, ma ha giocato molte partite anche sulla corsia mancina, uomo assist, buona tecnica e facilità di corsa. Per Pagliai è il momento di fare il balzo, su di lui ci sono gli occhi di diversi club di B, in testa Modena e Spezia. Il ragazzo del 2002 ha alle spalle una proficua gavetta: la Primavera a Pisa, un terzo posto con il Casarano in Serie D e la vittoria del campionato – sempre in D – con il Novara. Adesso la B alle porte…

Foto: Instagram personale