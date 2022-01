Colpo in arrivo per il centrocampo della Paganese. Si tratta di Carlo Martorelli, classe 1999, che lascerà l’Aquila Montevarchi per legarsi al club campano. La trattativa è in uno stato avanzato, la firma (contratto fino a giugno) arriverà nelle prossime ore. Martorelli ha un passato nelle giovanili della Fiorentina e potrà confermare a Pagani le sue qualità.

FOTO: Logo Paganese