L’indiscrezione: Padova, venerdì le visite di Silletti

28/01/2026 | 12:02:29

Due giorni fa vi avevamo raccontato in esclusiva il sorpasso del Padova per Enrico Silletti, difensore centrale classe 1997 e capitano del Team Altamura. Adesso possiamo aggiungere che nella giornata di venerdì Silletti (che non sarà a disposizione per squalifica nella prossima giornata di campionato) svolgerà le visite per il Padova. Confermato anche quanto raccontato sul non banale dettaglio che Silletti resterà ad Altamura fino a giugno e dal prossimo primo luglio sarà un nuovo calciatore del Padova.

Foto: Facebook Altamura