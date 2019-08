L’indiscrezione: Ounas, c’è la fila in Francia. La richiesta del Napoli. E il Cagliari…

Adam Ounas è un talento puro, giovane (classe ’96) che ha indiscutibilmente e unicamente bisogno di giocare. Il Napoli lo cederebbe soltanto in presenza di una grossa offerta, la valutazione è almeno di 20 milioni (se non superiore). E si registra il pressing di almeno due o tre club francesi, in testa il Lille. In Italia, il Cagliari ci aveva provato dieci giorni fa, ha fatto altri sondaggi, ma al momento la situazione è bloccata. E se ne potrebbe riparlare più avanti ma soltanto a determinate condizioni, oggi il Cagliari è concentrato su altre trattative dopo aver clamorosamente sbloccato l’operazione Nainggolan.

Foto: Twitter ufficiale Napoli