L’indiscrezione: Ostigard in uscita, ci sono almeno tre strade

Leo Ostigard potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi giorni. Lui e Natan sono i maggiori indiziati, ma Il classe 1999 è forse il più corteggiato. Su di lui Genoa e Torino da sempre, ma non va sottovalutata una pista estera. Anche Juan Jesus non è sicuro di restare al Napoli, di sicuro il club vuole fare un esubero in tempi stretti per procedere in direzione Hermoso. Il difensore centrale svincolato dall’Atletico Madrid sta aspettando ancora il Napoli…

Foto: Instagram Ostigard