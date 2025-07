L’indiscrezione: Osimhen, weekend di grande lavoro Galatasaray. Il Napoli aspetta

13/07/2025 | 23:07:25

È stato un weekend di grande lavoro per il Galatasaray. A banche chiuse, certo, ma con la volontà ferrea di risolvere la pratica Osimhen senza far trascorrere tanto tempo. Martedì scorso vi avevamo svelato che non sarebbe bastatoavere la disponibilità di 75 milioni, ma sarebbe stato fondamentale avere un’intesa sulle dilazioni e soprattutto sulle garanzie. E nelle prossime ore torneremo nel vivo, ripetiamo non è importante solo la cifra base per arrivare a quanto chiede il Napoli, ma una copertura tra fideiussione e lettera di credito. Osimhen continua ad aspettare fiducioso, in questi giorni lui ha sempre manifestato il desiderio di restare al Galatasaray dopo l’ultima – proficua- stagione. E nelle ultime ore ha nuovamente respinto chi gli ha prospettato una nuova possibile irruzione dell’Al-Hilal.

Foto: Instagram Osimhen