L’indiscrezione: Osimhen, assalto Al Hilal ma c’è ancora distanza. E il Galatasaray…

05/06/2025 | 21:48:44

L’Al Hilal vuole regalare una squadra massimamente competitiva a Simone Inzaghi e sta muovendo passi importanti. Ieri vi avevamo parlato dei colloqui tra l’allenatore e l’entourage di Osimhen, magari con il coinvolgente di Victor, andando in pressing per fargli accettare la destinazione. Ricordiamo che Osimhen è stato sempre abbastanza freddo in tal senso, ma sfumando una destinazione che si sarebbe davvero potuta materializzare (la Juventus), ora ha aperto agli arabi che lo coprono d’oro. Noi sappiamo che la prima offerta Al Hilal è di 60 milioni più bonus, quindi lontana da 75 della clausola valevole nei primi 15 giorni di luglio. Un modo per fare le cose prima con uno sconto, ma il Napoli chiede di più e le parti si riaggiorneranno. il Galatasaray ha fatto irruzione in serata, cercando di approfittate di una situazione ancora incerta. I turchi hanno preannunciato un’offerta importante ma (per ora) il Napoli vuole chiedere a tutti il pagamento della clausola, non ha fretta.

Foto: Instagram Galatasaray