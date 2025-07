L’indiscrezione: Oristanio e il Torino, il balletto e una necessità

29/07/2025 | 20:15:33

Il Torino vuole Gaetano Oristanio, l’ha dimostrato da almeno qualche settimana. Pochi giorni fa si era avvicinato abbastanza alla chiusura, poi è andato in onda un balletto sulla formula. Il Venezia ha abbassato l’inziale richiesta di oltre 10 milioni scendendo fino a 7, vorrebbe un prestito oneroso con obbligo che scatterebbe in caso di un determinato piazzamento in classifica dei granata. Il Torino insiste per il prestito oneroso con diritto di riscatto, bisogna cercare di non andare troppo per le lunghe, nel senso che Oristanio ha scelto il Torino, ha messo in stand-by le altre proposte ma non può fare in eterno. I granata, come raccontato domenica scorsa, sono anche su Elmas per quello che sarebbe un ritorno dopo la recente parentesi.

Foto: Instagram Oristanio