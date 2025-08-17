L’indiscrezione: Oristanio aspetta il Torino, ma si informano il Verona e un club estero

17/08/2025 | 10:57:00

Gaetano Oristanio spera sempre nella svolta Torino che prima deve fare qualche uscita. I contatti con il Venezia stanno andando avanti, praticamente una telenovela da quasi due mesi rispetto a quando ve ne abbiamo parlato in esclusiva per la prima volta. Ma bisogna chiudere altrimenti si può inserire la concorrenza, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del Verona che ha preso atto del grave infortunio a Suslov e che deve trovare un sostituto. E anche un club estero ha chiesto informazioni, in attesa della decisione definitiva.

Foto: Instagram Oristanio