L’indiscrezione: Olusesi al Torino, la tempistica

26/01/2026 | 11:13:40

Callum Olusesi al Torino non è più una sorpresa, lo era lo scorso 6 gennaio quando abbiamo svelato un nome assolutamente inedito per i granata. Centrocampista di proprietà del Tottenham, classe 2007, buone prospettive e la necessità di fare un’esperienza lontana dagli Spurs per mostrare le sue qualità. Il Torino ha concordato tutto, anche i termini contrattuali con il ragazzo per un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Olusesi molto probabilmente parteciperà alla trasferta del Tottenham in Champions, mercoledì a Francoforte, poi sarà libero di raggiungere il nuovo club per le visite e per mettersi a disposizione di Baroni.

Foto: sito Tottenham