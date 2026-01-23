L’indiscrezione: Olivera, l’incrocio con Juanlu Sanchez (e non solo)

23/01/2026 | 23:58:08

Il Napoli pensa alla delicatissima trasferta di domenica in casa della Juventus, ma dopo aver preso Giovane sarà ancora attento alle vicende di mercato. Sei giorni fa vi avevamo raccontato in esclusiva il forte interesse del Nottingham Forest per Olivera, i dialoghi sono andati avanti anche in contemporanea con l’affare Lucca (sempre tra gli stessi club), ma resta una distanza tra domanda e offerta. Il Nottingham valuta il diritto di riscatto di Olivera non più di 15 milioni, il Napoli è attestato su una cifra più alta di almeno 7-8 milioni. Vedremo se il Nottingham Forest rilancerà, una situazione che si incrocia con quella di Janlu Sanchez, il tormentone dell’estate con il Siviglia che può tornare di moda. Il Napoli sente di avere un vantaggio rispetto a qualsiasi tipo di concorrenza perché ha giocato di anticipo la scorsa estate incassando il sì del ragazzo e del suo entourage. Ma adesso bisogna concordare la formula giusta con il suo attuale club, all’interno di un mercato caratterizzato da non poche difficoltà per i noti fatti. L’uscita di Olivera aiuterebbe, ma anche senza il Napoli – alle condizioni giuste – ci proverà per regalare un altro specialista di fascia a Conte.

Foto: Instagram Olivera