L’indiscrezione: Olivera, la proposta del Nottingham Forest e la richiesta del Napoli

19/01/2026 | 14:00:57

Mathias Olivera vuole giocare di più e il Nottingham Forest lo apprezza molto. Questa la nostra esclusiva di ieri, dobbiamo aggiungere qualcosa. Il Nottingham ha preannunciato una proposta di 15 milioni per l’esterno sinistro, al momento ritenuta bassa dal club azzurra. È vero che Olivera non è più un titolare fisso, ammesso che nel calcio di oggi esistano titolari fissi, ma per il Napoli se ne può parlare per una cifra più vicina ai 25 che ai 20 milioni. Vedremo se la situazione cambierà, al momento la richiesta è chiara.

Foto: Instagram Olivera