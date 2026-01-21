L’indiscrezione: Olivera, il Napoli non fa sconti al Nottingham. La richiesta

22/01/2026 | 00:05:12

Torniamo sull’esclusiva legata al forte interesse del Nottingham Forest per Olivera. Ci fa piacere che la notizia sia stata ribadita da più fonti nelle ultime ore, ribadiamo il concetto che l’esterno ha chiesto un maggior minutaggio e non chiuderebbe a una cessione. Ma c’è un passaggio fondamentale ovvero che per il Napoli la valutazione è superiore di almeno 7-8 milioni rispetto alla proposta inglese di 15 milioni. E soltanto a queste condizioni la trattativa potrebbe entrare nel vivo, vedremo se ci sarà un rilancio del Nottingham Forest.

Foto: Instagram Olivera